Facebook будет изучать социальные взаимодействия в виртуальной реальности

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на заявление компании.

Как сообщается в документе, новая команда будет испытывать уже существующие технологии виртуальной реальности в области сетевого общения.

Программисты Facebook продолжат сотрудничество с разработчиками шлема Oculus Rift.

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Кроме того, в Facebook озвучили ряд цифр, свидетельствующих о существенном спросе на аналогичную технологию Samsung — Gear VR. По данным компании, для платформы, появившейся в продаже в ноябре 2015 года, уже доступно 200 игр и приложений. Владельцы Gear VR просмотрели свыше миллиона часов видео в формате виртуальной реальности.

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В Facebook объявили также о поддержке платформой Samsung панорамных роликов, выложенных в соцсети.