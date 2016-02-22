Facebook будет изучать социальные взаимодействия в виртуальной реальности
В компании Facebook открылся отдел по изучению социальных взаимодействий в виртуальной реальности.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на заявление компании.
Как сообщается в документе, новая команда будет испытывать уже существующие технологии виртуальной реальности в области сетевого общения.
Программисты Facebook продолжат сотрудничество с разработчиками шлема Oculus Rift.
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Кроме того, в Facebook озвучили ряд цифр, свидетельствующих о существенном спросе на аналогичную технологию Samsung — Gear VR. По данным компании, для платформы, появившейся в продаже в ноябре 2015 года, уже доступно 200 игр и приложений. Владельцы Gear VR просмотрели свыше миллиона часов видео в формате виртуальной реальности.
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В Facebook объявили также о поддержке платформой Samsung панорамных роликов, выложенных в соцсети.