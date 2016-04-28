"Falcon Heavy" может воплотить мечту Илона Маска - Die Welt

Об этом пишет Герхард Хегманн в статье "Falcon Heavy может воплотить мечту Илона Маска", опубликованной Die Welt.

Миллиардер Илон Маск неоднократно заявлял, что хочет построить обитаемую колонию на Марсе. Теперь он невероятными темпами продвигает этот проект. 44-летний предприниматель объявил в Twitter о намерении посадить беспилотную капсулу на Красной планете уже в 2018 году. Но все предыдущие миссии на Марс затмевает не только возможность доставки полезного груза весом от двух до четырех тонн.

44-летний предприниматель, который также возглавляет компанию по производству электрических автомобилей Tesla, в своей миссии на Марс делает ставку на уникальные технологии. После нескольких задержек первый полет Falcon Heavy запланирован на конец 2016 или начало 2017 года. Ракета сможет транспортировать на Марс до 13 тонн. Первую ступень тяжелой ракеты-носителя вместе с бустером можно будет использовать повторно, и она должна вернуться на стартовую площадку. Такими технологиями пока не владеет ни одна компания.

Совершить посадку на Марсе должен специальный вариант корабля Dragon", построенный компанией SpaceX. Грузовой вариант недавно произвел стыковку с "Международной космической станцией". Кроме того, разрабатывается пилотируемая версия, преемник корабля "Аполлон", первый полет которой запланирован на 2017 год. В ближайшем будущем беспилотный корабль Red Dragon (Красный дракон) должен быть отправлен на Красную планету.

Сегодня больше никто не смеется над SpaceX

В то время, как предыдущие миссии на Марс пытались смягчить посадку с помощью парашютов или воздушных подушек, Red Dragon должен мягко приземлиться на поверхность благодаря восьми реактивным двигателям. Dragon 2 был разработан таким образом, чтобы он мог приземлиться в любой точке нашей солнечной системы. Миссия Red Dragon на Марс станет его первым испытательным полетом", - написал в Twitter Илон Маск. Но затем он уточнил: "Но я бы не рекомендовал никаких пилотируемых путешествий, выходящих за пределы расстояния Земля-Луна. Это совсем не весело, потому что там места, примерно, как во внедорожнике".

Более десяти лет назад, когда была основана SpaceX, авторитетные предприятия высмеивали намерения Маска. А теперь калифорнийская компания считается движущей силой отрасли. Чтобы не отставать, Европа разрабатывает собственную новую ракету Ariane. С помощью заказов от NASA, SpaceX получила финансовое обеспечение и сейчас внедряется в прибыльное военное предприятие, которое оплачивает Пентагон.

Недавно калифорнийская компания также получила контракт на 83 миллиона долларов по транспортировке навигационных спутников GPS следующего поколения. Ранее запуски осуществляла компания ULA – совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed Martin, но на этот раз она даже не соревновалась за контракт. Очевидно, потому что они знали, что не смогут обойти SpaceX.

В заявленной миссии на Марс SpaceX сотрудничает с NASA – но очевидно не получает никакого финансирования. Поэтому, по сути, это вовсе не миссия NASA. Тем не менее, запланирован обмен техническими данными и поддержка американского космического агентства. Вероятно, SpaceX и NASA тайно работали над проектом в течение четырех лет. В сентябре на специальном конгрессе Маск хочет представить свои планы пилотируемых полетов на Марс, которые ожидаются в 2025 году. Возможно, еще до официальных миссий NASA.