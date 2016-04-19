В Лондоне появилась копия разрушенной ИГИЛ Триумфальной арки: создали с помощью 3D-принтера (видео)

Об этом сообщает Lenta.ru cо ссылкой на BBC.

Она выполнена из египетского мрамора. Для ее создания сотрудники Института цифровой археологии использовали 3D-технологии.

Триумфальная арка простоит в британской столице три дня. После этого ее будут выставлять в других странах, в том числе в США и Объединенных Арабских Эмиратах. Предполагается, что в следующем году копию отвезут в Пальмиру и установят рядом с разрушенным оригиналом.

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Античный город Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был захвачен террористами ИГ в мае 2015 года. За период оккупации серьезно пострадал ряд культурных объектов Пальмиры, в том числе национальный музей, который полностью разграбили исламисты.