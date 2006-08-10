Peugeot представит заднемоторный купе мощностью 700 л.с. (фото)

На открывающемся в сентябре Парижском автосалоне компания Peugeot представит необычный эксперименталь-ный автомобиль - четырехдверный роскошный купе, оснащенный 12-цилиндровым турбодизельным мотором. Причем этот двигатель расположен не спереди, а сзади - перед задней осью.

Никаких подробностей об этой новинке, которая получила имя Peugeot 908 RC, пока нет. Известно лишь, что ее мотор - почти точная копия нового гоночного двигателя, который будет устанавливаться на спортпрототипы, предназначенные для участия в гонках Ле Ман. Его мощность составляет 700 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент - 1200 Нм.

Необычная для автомобилей этого типа компоновка потребовала от дизайнеров и необычного решения при разработке кузова 908 RC. Его кабину сильно сместили вперед, а задний свес сделали очень длинным для того, чтобы разместить там гоночный мотор. Кроме того, задние стойки кузова у купе имеют необычную, вытянутую форму, а между которыми находится почти вертикальное заднее стекло и мощный кожух двигателя.

Автолента.ру