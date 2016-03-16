Sony назвала дату выпуска шлемов виртуальной реальности

11:24, 16 марта 2016
Наука и IT
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Компания Sony в ходе конференции Game Developer Conference в Сан-Франциско объявила цену и дату начала продаж шлема виртуальной реальности PlayStation VR.

@PlayStationRU

В частности, шлем появится в продаже в октябре, сообщает The Verge. В США его стоимость составит $399.

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Sony подтвердила, что потребительская версия PlayStation VR будет иметь те же технические характеристики, которые были обнародованы ранее: основной 5,7-дюймовый OLED-экран, который способен отображать игры со скоростью до 120 кадров в секунду, и имеет разрешение 1920хRGBх1080, что означает каждый пиксель получает полный цвет RGB.

Компания также пообещала выпустить 50 игр с момента начала продаж шлема в октябре и до конца года. В Sony не разглашают подробностей о новых играх, но отмечают, что будет VR версия из Star Wars: Battlefront, которая станет эксклюзивной для PlayStation VR.

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