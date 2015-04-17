Sony осудила WikiLeaks за публикацию документов - BBC
14:37, 17 апреля 2015Мир
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Ассанж заявил, что этот архив показывает, как работает влиятельная транснациональная корпорация, и он должен быть доступным для общественности.
REUTERS
Компания Sony Pictures осудила сайт WikiLeaks за публикацию десятков тысяч документов, которые похитили хакеры во время кибератаки прошлого года, сообщает BBC Украина.
WikiLeaks выложил архив из и-мейлов, сценариев и других документов, которые попали в руки хакеров.
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Sony Pictures подверглась кибератаке в преддверии выхода комедии об убийстве лидера Северной Кореи "Интервью".
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что этот архив показывает, как работает влиятельная транснациональная корпорация, и он должен быть доступным для общественности.
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