Sony осудила WikiLeaks за публикацию документов - BBC

Компания Sony Pictures осудила сайт WikiLeaks за публикацию десятков тысяч документов, которые похитили хакеры во время кибератаки прошлого года, сообщает BBC Украина.

WikiLeaks выложил архив из и-мейлов, сценариев и других документов, которые попали в руки хакеров.

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Sony Pictures подверглась кибератаке в преддверии выхода комедии об убийстве лидера Северной Кореи "Интервью".

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что этот архив показывает, как работает влиятельная транснациональная корпорация, и он должен быть доступным для общественности.