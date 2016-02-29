Деление мозга на "логическое" и "эмоциональное" полушария оказалось мифом

Широко распространенное представление о работе мозга заключается в том, что левое полушарие отвечает за логику, а правое - за эмоции и творчество. Более того, считается, что люди делятся на характерные типы ("рационалисты" и "интуитивисты") в зависимости от преобладания того или иного полушария, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

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Джеффри Андерсон из Университета штата Юта провел специальное исследование - он сравнил, как работают оба полушария головного мозга более тысячи человек. Выяснилось, что связи между участками были распределены примерно одинаковым образом: иными словами, ни один из обследованных не обладал более сильными связями в одном из полушарий.

"Конечно, некоторые люди действуют более логически и методично, а другие - более интуитивно, импровизируя. Однако это явление ничего общего не имеет с функциями правого и левого полушария", - отметил Джеффри Андерсон.

По мнению ученого, данный миф возник благодаря получившему Нобелевскую премию (1981) исследованию Роджера Сперри о функциях различных полушарий. Однако идея назвать их "логическим" и "эмоциональным" принадлежит исключительно популярной психологии. Она не подтверждается ни исследованиями об организации и функционировании мозга, ни историями болезни пациентов, пострадавших от повреждений того или иного полушария. Популярность этого мифа, по всей видимости, основана на склонности людей к мышлению путем бинарных оппозиций.