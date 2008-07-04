Тимошенко: Кабмин подготовит госпрограмму когенерации

Кабинет министров намерен подготовить государственную программу когенерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе совещания на Николаевском судостроительном заводе «Океан», посвященном вопросам развития судостроения.

Премьер сообщила, что намерена дать задание по созданию такой программы Министерству топлива и энергетики и Министерству экономики.

*** Когенерация - комбинированное производство электрической энергии и тепла. По сравнению с классическими электростанциями, где тепло, образованное при производстве электроэнергии, неиспользованное выпускается в окружающее пространство, когенерационные установки его используют для отопления и таким образом экономят как топливо, так и финансовые средства, нужные для его приобретения.