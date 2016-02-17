Япония запустила спутник для сбора информации о черных дырах

Спутник оборудован четырьмя телескопами и шестью датчиками, регистрирующими рентгеновское излучение различных типов, передает Би-би-си. Масса спутника составляет почти 3 тонны, а длина - 14 м.

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Таким образом, космический аппарат, спроектированный компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с японским аэрокосмическим агентством, стал самым тяжелым из спутников, когда-либо запущенных в космос Японией.

Запуск спутника первоначально планировалось осуществить еще 12 февраля, однако его перенесли из-за сложных погодных условий.

Ранее Япония уже запустила в космос пять спутников с рентгеновскими телескопами на борту.