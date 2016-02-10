"Твиттер" поменял работу ленты новостей и заставит пользователей смотреть рекламу

Теперь твиты отображаются не в хронологическом порядке, а исходя из интересов пользователя. Похожий принцип использует Facebook, передает Lenta.ru. Компания не поясняет, по каким именно параметрам проходит отбор лучших твитов, которые должны отображаться в самом верху новостной ленты. Однако отмечается, что это будут "самые важные сообщения тех людей, на которые вы подписаны". Остальные сообщения будут располагаться ниже.

Пока что нововведение опционально: функция "Показывать сначала лучшие твиты" включается в настройках аккаунта. Ожидается, что в ближайшие недели эту возможность выбора уберут.

"Твиттер" приступил к тестированию нового формата ленты новостей в начале декабря 2015 года. После появления слухов о возможном нововведении пользователи сервиса вывели в мировой топ хештег #RIPTwitter. Основное недовольство вызвал тот факт, что сервис станет похож на Facebook, использующий схожий алгоритм.

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Для сравнения, Facebook при построении ленты ставит в приоритет посты ближайших друзей и наиболее интересующие пользователя страницы, которые можно указать в настройках.

Кроме этого "Твиттер" запускает новый формат рекламы. Теперь пользователям будут показывать спонсорские ролики, которые разместят "на премиальном месте"- в самом верху новостной ленты.

Таким образом, пропустить ее будет почти невозможно: видео будут отображаться один раз в течение суток при открытии приложения на смартфоне или при входе в аккаунт с паролем в веб-версии. В настоящий момент спонсорские твиты размещаются вперемешку с сообщениями друзей в ленте новостей.

Отмечается, что реклама не будет таргетирована. Один ролик будет демонстрироваться в течение дня всем пользователям. Например, в США это около 65 млн человек. Компания начала постепенно вводить новый формат для пользователей США. Глобальный запуск функции произойдет в ближайшие месяцы.

В январе администрация "Tвиттера" в качестве эксперимента избавила от просмотра рекламы небольшую группу самых активных пользователей сервиса. У части из них объявления полностью исчезли из ленты сообщений, у других их количество значительно сократилось по сравнению с теми объемами, в которых реклама приходит обычным подписчикам сервиса.