Политика "настоящего имени": Facebook разрешит использовать псевдонимы в исключительных случаях

Ранее в Facebook обратились ряд различных групп и активистов, которые требовали от компании пересмотреть эту жесткую политику, требующую от людей использовать только собственные имена, передает Би-би-си.

Компания сообщила, что намерена проверить новую систему, согласно которой пользователи при наличии каких-либо особых обстоятельств могут прибегнуть к использованию псевдонима.

Как уточняют в компании, смягчение политики "настоящего имени" связано с желанием помочь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации: например, ставшим жертвой домашнего насилия или подвергающимся насмешкам, издевательствам и травле в обществе.

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Однако компания настаивает на том, чтобы пользователи, у которых нет таких особых обстоятельств, все-таки указывали свое настоящее имя.

Компания утверждает, что когда люди используют свое настоящее имя, их действия и слова в социальной сети имеют больший вес, чем слова пользователя, скрывающегося под псевдонимом.

Ранее социальная сеть Facebook запустила функцию поиска по записям. Пока что она будет доступна только в США для пользователей персональных компьютеров, iPhone и смартфонов на базе Android.