Daewoo выпустит ноутбук-портфель (фото)

Компания Daewoo намерена выпустить школьный субноутбук Lukid на базе платформы Intel Classmate PC второго поколения, пишет Register Hardware. Lukid внешне отличается от других ноутбуков тем, что сзади у него есть ручка для переноски, практически превращающая устройство в школьный портфель.

Daewoo Lukid оснащен процессором Intel Celeron, работающим на тактовой частоте в 900 мегагерц, 512 мегабайтами памяти и жестким диском емкостью 30 гигабайт. У компьютера также есть USB-порт и слот под карту памяти SD.

Диагональ экрана ноутбука составляет 9 дюймов, разрешение - 800х480 пикселей. Для сравнения, в нетбуке Asus Eee PC 701 аналогичное разрешение было у семидюймового экрана. В девятидюймовых моделях Eee PC оно увеличено до 1024х600 пикселей.

Субноутбук Daewoo будет продаваться в Южной Корее за 549 тысяч вон (530 долларов). Дата выхода Daewoo Lukid пока неизвестна.

Лента.ру