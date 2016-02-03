Google будет бороться с терроризмом

Пилотный проект Google, направленный на борьбу онлайн-деятельностью террористических организаций, в том числе ИГИЛ, будет запущен параллельно с алгоритмом, облегчающим поиск и идентификацию экстремистского видео в сети.

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Об этом заявил представитель компании Энтони Хаус, пишет The Guardian.

"Крайне важно, чтобы пользователи находили положительную информацию в интернете. Человек в сети должен встречать надежду, а не опасность", - отметил Хаус.

Намерение Google поддержали также Facebook и Twitter.