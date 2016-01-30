NASA опубликовало анимационное видео полета над поверхностью Цереры

Видео смонтирован на основе снимков, сделанных в августе-октябре 2015 года на высоте 1450 километров над карликовой планетой, сообщается на сайте NASA.

Анимация в улучшенном цвете позволяет разглядеть детали рельефа Цереры, в том числе, участки синего цвета, которые значительно моложе остальных и являются ямами, трещинами, течениями.

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Видео выделяет наиболее выраженные кратеры на поверхности Цереры, такие как Оккатор, а также высокую конусообразную гору Ахуна Монс.