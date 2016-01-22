Google заплатила Apple миллиард долларов за поиск по умолчанию в iOS

Также Google отчисляла Apple существенный процент выручки, которую копанию получала за счет устройств на iOS.

Об этом стало известно во время судебного разбирательства между Google и Orcale. И Google, и Apple возражали против публикации сведений о подобном соглашении. Какой именно процент платила Google с выручки на устройствах на iOS, неизвестно; во время суда упоминались 34 процента, однако неизвестно, платила ли Google столько или лишь оставляла себе около трети выручки, пишет Медуза.

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Адвокат Google возражал против разглашения этих сведений и требовал от судьи исключить упоминание 34 процентов из стенограммы судебного заседания (англ. яз.).

Суд между Oracle и Google продолжается с 2010 года, он касается обвинений Oracle в том, что Google не платила за использование Java в Android. Oracle требует около миллиарда долларов.