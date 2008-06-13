Поляки создали новую снайперскую винтовку (фото)

Польское предприятие OBR SM Tarnow завершило сборку первого опытного образца новой снайперской винтовки Alex-338 калибра 8,6 миллиметра, которая дополнит разрабатываемые для вооруженных сил Польши стрелковые комплексы Bora (Alex-762) и Tora (Wilk) под патроны 7,62x51 и 12,7x99 миллиметров соответственно. Об этом сообщает Altair.

Проектирование винтовки Alex-338 было завершено в начале текущего года. Официальная презентация новой разработки состоится в сентябре в рамках оружейной выставки в городе Кельце (Польша).

Снайперская система Alex-338 специально создавалась под мощный патрон .338 Lapua Magnum калибра 8,6x70 миллиметров, который является оптимальным вариантом для эффективного ведения огня по живой силе противника, в том числе в бронежилетах, на больших дальностях (1000-1500 метров) из относительно легкого оружия.

До настоящего времени Войско Польское стрелковыми комплексами подобной конструкции не располагало. Разработка новой снайперской винтовки, занимающей промежуточное положение между легкой Bora (Alex-762) и крупнокалиберной Tora (Wilk), объясняется, во-первых, необходимостью достижения преимущества над противником, вооруженным системами калибра 7,62 миллиметра, а, во-вторых, другим предназначением по сравнению с системами калибра 12,7 миллиметра. Последние в основном используются для ведения огня по слабозащищенной технике, к тому же они уступают по точности винтовкам, предназначенным непосредственно для поражения живой силы.

Винтовка Alex-338 имеет незначительные внешние отличия от Alex-762. На ней применены патронник другой конструкции и удлиненное ложе. При этом длина ствола составляет те же 660 миллиметров. Alex-338 весит 6,5 килограмма, что на 0,4 килограмма больше предшественника. Рассчитанный на пять патронов магазин позаимствован с 8,6-миллиметровой снайперской винтовки TRG-42 финской компании Sako.

Лента.ру