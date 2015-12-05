Samsung согласилась выплатить Apple компенсацию за нарушение патентов

Согласно судебным документам, производитель готов перечислить эту сумму до 14 декабря, если Apple передаст свои реквизиты в ближайшие выходные, пишет Лента.ру.

Кроме того, в заявлении Samsung говорится, что южнокорейская компания сохранит за собой право подавать встречные иски и в случае выигрыша требовать компенсации от Apple. Тогда как в том же документе Apple сообщает, что не согласна с этими условиями.

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Первый иск Apple подала еще весной 2011 года, тем самым начав патентную войну с южнокорейским производителем. В 2012 году суд признал Samsung виновной в нарушении пяти патентов американской компании, касающихся мобильных технологий, а также дизайна и внешнего вида iPhone.

В решении суда говорилось, что запатентованными элементами, которые были скопированы южнокорейским производителем, являются фронтальная сторона телефона, обрамление устройства и графический пользовательский интерфейс. Кроме того, согласно решению присяжных, Samsung позаимствовала разработки Apple в технологиях жестов: в частности, речь идет о двойном постукивании по экрану для увеличения масштаба документа.

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Американская компания запросила компенсацию в размере 2,5 миллиарда долларов, однако суд оценил ущерб в 1 миллиард. В 2015 году Samsung сумеласнизить эту сумму до 930 миллионов, а затем в мае — до 548 миллионов долларов.