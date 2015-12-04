Google даст возможность виртуально прогуляться по древней Ольвии

Google объявил о запуске кампании "Цифровое преобразование Николаевской области", которая реализуется Google Украина в сотрудничестве с Николаевским городским советом, Николаевской областной государственной администрацией и Николаевским областным советом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

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"Целью данной кампании является повышение инвестиционной и туристической привлекательности целого региона при помощи современных интернет-инструментов", - говорится в сообщении.

В рамках кампании уже создан уникальный ресурс “Ольвия. Музей под открытым небом” olbio.com.ua, который приглашает пользователей в увлекательное путешествие в одну из важнейших греческих колоний в Нижнем Побужье, основанную выходцами из Милета в VI веке до н. э. С помощью этого ресурса каждый получает возможность совершить виртуальную прогулку по древним руинам и археологическим памятникам благодаря 360-градусным панорамам. Это путешествие сопровождается изображениями, видео, звуками и интересными фактами, которые позволяют окунуться в атмосферу города, узнать больше о культуре и истории поселенцев и даже встретить рассвет.

"Чтобы начать путешествие по музею под открытым небом, нужно выбрать подходящее место на карте и кликнуть на значок. Вы сможете посетить музей-лапидарий, музей керамики и даже спуститься в склеп. Каждую локацию можно исследовать не только самостоятельно, но и прослушать аудиоэкскурсию; узнать, что здесь было раньше, и какую роль играло это место в жизни древней Ольвии", - заявляют в компании.

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Также запланирован ряд образовательных семинаров: для госслужащих о роли цифровых технологий в государственном управлении и местном самоуправлении, для представителей бизнеса - как эффективнее использовать современные цифровые технологии и сервисы Google.