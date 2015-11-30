Ученые объяснили, почему у змей отсутствуют конечности

Раньше считалось, что змеи "отбросили" конечности, чтобы лучше плавать - при переходе к водному образу жизни, передает Lenta.ru. Однако устройство черепа змеи из Патагонии (возрастом 90 млн лет) говорит о том, что данный анатомический сдвиг произошел, когда предки змей начали закапываться во все более узкие норы в поисках добычи.

Читайте такжеСоставлен рейтинг самых опасных для человека животных

Ученые из Великобритании и США обследовали внутреннее ухо двухметровой рептилии Dinilysia patagonica с помощью компьютерной томографии. У змеи нашли преддверие внутреннего уха, структура которого характерна для современных землеройных рептилий: так они "слышат" хищников и добычу в глубоких норах. Ни у морских, ни у обычных "наземных" змей данной анатомической особенности не обнаружено.

Это открытие помогло заполнить важный пробел в эволюции змей: по всей видимости, древнейшими представителями подотряда были именно землеройные рептилии, от которых пошли все остальные змеи.

Однако ряд последних открытий других ученых не стыкуется с предложенной теорией. Так, в 2015 году международный коллектив исследователей пришел к выводу, что предок всех современных змей был ночным засадным хищником и обладал крошечными задними конечностями с полноценными лодыжками и пальцами. Сформировался он на суше и, скорее всего, в теплых лесах южного полушария 128 млн лет назад (ранний меловой период). Также находки четырех видов древних змей опровергли теорию о внезапном появлении змей на древе эволюции (100 млн лет назад).