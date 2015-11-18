Нигерийский математик заявил о решении одной из "проблем тысячелетия"

Как передает Лента.ру, гипотеза Римана входит в список семи "проблем тысячелетия", составленный Математическим институтом Клэя. Ученые пытаются решить ее в течение последних 156 лет.

Сформулированная в 1859 году немецким математиком Бернхардом Риманом гипотеза звучит следующим образом: "Все нетривиальные нули дзета-функции имеют действительную часть, равную 1/2", то есть являются комплексными числами (в отличие от тривиальных нулей) и расположены на прямой Re s = 1/2.

Пресс-служба Федерального университета в Ойе-Экити подтвердила доказательство Энохом гипотезы Римана. Представители учреждения также отметили, что специалист ранее занимался моделированием систем, позволяющих получать энергию от ветра и океана.

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В Математическом институте Клэя (Кембридж, штат Массачусетс, США) считают гипотезу Римана недоказанной. Там заявили, что для фиксации достижения необходимо опубликовать его в международном журнале с высокой репутацией и добиться верификации научным сообществом.

В 2014 году казахстанский ученый Мухтарбай Отелбаев, доктор физико-математических наук и директор Евразийского математического института при Евразийском национальном университете имени Гумилева, заявил о решении другой "проблемы тысячелетия" — существовании и гладкости решения уравнения Навье-Стокса.

Последний раз одну из семи "задач тысячелетия" — доказательство гипотезы Пуанкаре — в 2002 году решил российский математик Григорий Перельман. Открытие признало международное научное сообщество, но Перельман отказался от премии в размере 1 миллиона долларов, присужденной ему в 2010 году Институтом Клэя.