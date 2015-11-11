Google и Минобразования открыли портал для украинских изобретателей

Разработчики надеются, что этот сайт станет платформой, которая соберет вместе изобретательных украинцев и даст им возможность объединяться вокруг интересных идей и воплощать их в жизнь в совместных проектах.

На сайте представлен ряд выдающихся изобретений родом из Украины, которые сделали значительный вклад в развитие различных отраслей науки и техники во всем мире. Среди них – керосиновая лампа, первый электрический трамвай, технология сварки в открытом космосе и первый в континентальной Европе компьютер. Есть надежда, что большие идеи, как прошлого, так и настоящего, вдохновят современное поколение украинцев на новые свершения и изобретения.

Для того, чтобы предложить свою идею, надо нажать кнопку на главной странице проекта «Идеи, меняющие мир» и заполнить форму. После модерации администрацией сайта предложение появится в разделе “Новые идеи”. Прежде чем предложить свою идею, стоит ознакомиться с условиями размещения информации.

Сайт «Идеи, меняющие мир» создан при поддержке Google Украина и его главным распорядителем является Институт модернизации методов образования Министерства образования и науки Украины.