iPhone 6S как помощник для работы

Смартфоны iPhone 6S и iPhone 6S Plus - это не только игрушка с уникальным дизайном, красивые сэлфи и развлечения. Смартфоны созданы, как надежные помощники в повседневной жизни и вашем бизнесе. Каждый день приложения на iOS 9 улучшаются и адаптируются под новинку, тем самым добавляя полезные функции.

Ноутбуки - это конечно хорошо, но вот только не всегда удобно ими пользоваться, а именно, если вы находитесь в постоянном движении. Мобильность и компактность устройства становится весьма выигрышным фактором, чтобы закончить все презентации и планы для вашего дела. Именно поэтому iPhone сейчас заменяет практически все настольные устройства, а благодаря специальным приложениям, даже опережает ПК.

iPhone 6S Plus, благодаря своим размерам, одновременно заменит и телефон, и планшет. Составлять презентации и готовить отчеты становится гораздо удобнее.

Если синхронизировать смартфон с Apple Watch, то получаете дополнительного помощника на своем запястье.

Приложение Passbook на часах сохраняет все ваши билеты и обязательно оповестит об акциях. Это очень пригодится тем, кто часто ездит в командировки. Карты помогают сориентироваться на местности и построить правильный маршрут, а узнавать о курсе валют можно, не доставая смартфон из кармана.

Надеемся, что этот ТОП программ поможет вашему бизнесу и работе.

Wunderlist

Любое успешное дело нужно планировать. Это самый понятный менеджер задач, который поможет спланировать и удачно завершить все поставленные вами задачи.

Создавайте проекты, списки, напоминания, прикрепляйте документы. В приложении есть возможности совместной работы: обсуждайте и делегируйте задачи.

Evernote Scannable

Замечательный сканнер, который создаст цифровые копии ваших документов за считанные секунды. Распознает даже мелкие документы, типа визиток и чеков.

Converter Plus

Эта программа похвастается своей функциональностью, т.к поддерживает более 150 валют мира. Отображение происходит сразу в нескольких единицах. Калькулятор и многое другое создают дополнительный плюс этому приложению.

Google переводчик

Лучший переводчик для iPhone 6S. Переводит с 80 разных языков и имеет поддержу голосового перевода, примеры употребления отдельных фраз и слов, а также функцию “фотоперевод”.

MoneyWiz 2

Очень полезное приложения для учета ваших финансов. С легкостью сводите дебет с кредитом и не забывайте вносить ваши доходы и расходы. Стоит отметить возможность ведения нескольких счетов, поддержку составления бюджета и отчеты за выбранный период времени. Синхронизируется с Mac - версией и переносит всю необходимую информацию.

Pocket

Приложение, которое должно быть установлено у каждого современного человека на iPhone. Оно позволяет добавлять все понравившиеся видео, статьи и другой контент из сети в локальное хранилище, чтобы в любое время вы смогли посмотреть без интернета.

Dropbox

Отличный менеджер хранения ваших файлов, который распознает уйму форматов. Его можно подключить к облачному хранилищу и другим сервисам. Есть возможность подключения других пользователей к общему файлу.

Яндекс. Карты

В наше время без карт и навигации никуда. Сервис поможет найти любой адрес и составить оптимальный маршрут для поездки. Узнавайте о всех пробках в городе. Дополнительные функции: панорамные фото улиц, спутниковые снимки и маршруты общественного транспорта (доступны для 21 города Украины).

iCatcher!

Весьма удобный и необычный менеджер подкастов. Вы сможете наслаждаться любимыми шоу и передачами в любое время. Поддерживается на всех Apple устройствах, включая Apple Watch. Из дополнительных функций: управление жестами, настройка скорости воспроизведения, встроенный браузер, защита плейлиста паролем и воспроизведение на Apple TV.

Foursquare и Swarm

Два связанных между собой приложения. Если не знаете где поужинать или провести деловую встречу, то Foursquare по вашему местоположению определит самый подходящий ресторан или кафе. Также программа показывает комментарии и оценки посетителей заведения. Со Swarm вы всегда будете в курсе, где находятся ваши друзья, коллеги и деловые партнеры. Приложение позволяет оставлять чекин в том месте, где вы находитесь. В некоторых заведениях за чекины можно получать угощения и т.д