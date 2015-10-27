На МКС нашли возбудителей дифтерии и чесотки, здоровье космонавтов может оказаться в опасности

Об этом сообщается в журнале Microbiome, пишет Лента.ру.

Отмечается, что НАСА и другие космические агентства ведут мониторинг микробной среды МКС уже 15 лет, собирая образцы пыли с вентиляционных отверстий и поверхностей станции и затем выращивая микроорганизмы из этих образцов в лабораториях. Однако у метода есть существенный недостаток: далеко не все виды бактерий и грибов легко размножаются в лабораторных условиях.

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«Добиваясь большей репрезентативности своего обзора, американские ученые взяли на вооружение технологию секвенирования ДНК, составив опись всех микроорганизмов на МКС. Они работали с двумя образцами. Пробы с воздушного фильтра пылесборника, который не меняли 40 месяцев, помогли определить, какие бактерии живут в очищенном воздухе станции. Вторую порцию взяли из мешка пылесоса — это микроорганизмы с поверхностей МКС», - пишет издание.

Так, анализ ДНК показал, что большинство бактерий с МКС связаны с кожей человека — это тип актинобактерий. В состав этого типа входят роды Corynebacterium и Propionibacterium (возбудители дифтерии и чесотки), представителей которых также обнаружили на МКС.

Ученые подозревают, что эти микроорганизмы теоретически могут представлять опасность для здоровья космонавтов. Однако их вирулентность (способность вызывать болезни) далеко не очевидна. «Одна-две клетки могут быть вирулентными, но этого недостаточно, чтобы заразить человека», — заявил руководитель исследования Кастури Венкатесваран из Лаборатории реактивного ускорения НАСА.

По данным издания, проведенное исследование представило исчерпывающий список всех микроорганизмов на МКС. В дальнейшем потребуется подсчитать их точное количество и степень опасности для космонавтов.

Как известно, чтобы снизить вероятность попадания микробов с Земли на МКС, все грузы проходят через специальные безмикробные комнаты, оборудованные мощными системами фильтрации воздуха и постоянно проходящие дезинфекцию. Однако на самой станции по несколько месяцев живут люди — вместе со всеми своими микробами. Они занимаются физическими упражнениями, расчесывают волосы, едят и в ходе этих процессов постоянно сбрасывают клетки кожи, бактерии с которых и заражают среду МКС.