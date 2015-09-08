На Земле протестировали побывавший в космосе виски

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Тесты показали, что за проведенное на орбите время «космический» виски значительно изменился по сравнению с сохраненным на Земле контрольным образцом. Присущие напитку дымные ноты раскрылись более полно, и вкус стал сложнее.

Участвовавшие в тестах представители вискокурни, где был произведен напиток, отметили, что им до сих пор не удавалось получить такую комбинацию вкусовых оттенков в своей продукции.

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Виски привезли с орбиты осенью 2014 года. На МКС его доставили в октябре 2011-го, чтобы изучить, как невесомость влияет на процесс созревания напитка. Отправленный образец представлял собой невыдержанный виски вместе с частицами дубовых углей. Он был произведен на шотландской вискокурне Ардбег на южном побережье острова Айла. Аналогичный образец на протяжении всего срока полета оставался на вискокурне на Земле.

Ранее УНИАН сообщал, что корабль "Коунотори" с продуктами, водой и несколькими пакетами виски "Сантори" успешно пристыковался к станции. В "Сантори" решили проверить, как нахождение в космосе в течение года повлияет на вкус напитка.