Хаббл сфотографировал край Большого Взрыва (фото)

Всего международная группа астрономов под руководством Хакима Атека обнаружила более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва, сообщает N+1.

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Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд световых лет. Новая информация помогла исследователям лучше изучить эпоху реионизации, в ходе которой начали образовываться первые звезды. Изучив ультрафиолетовое излучение самых маленьких и многочисленных галактик среди найденных, астрофизики пришли к выводу, что эпоха реионизации подошла к концу примерно через 700 млн лет после Большого Взрыва.