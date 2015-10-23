Хаббл сфотографировал край Большого Взрыва (фото)
07:52, 23 октября 2015Наука и IT
4875 0
Астрономы из Федеральной высшей политехнической школы Лозанны с помощью телескопа Хаббл выявили галактики, некоторые из которых существовали примерно 600 млн лет после Большого Взрыва.
Всего ученіе обнаружили более 250 небольших галактик / NASA
Всего международная группа астрономов под руководством Хакима Атека обнаружила более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва, сообщает N+1.
Читайте такжеХаббл сделал снимок галактики с массивной черной дырой в центре (фото)
Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд световых лет. Новая информация помогла исследователям лучше изучить эпоху реионизации, в ходе которой начали образовываться первые звезды. Изучив ультрафиолетовое излучение самых маленьких и многочисленных галактик среди найденных, астрофизики пришли к выводу, что эпоха реионизации подошла к концу примерно через 700 млн лет после Большого Взрыва.
Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд лет / NASA
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter