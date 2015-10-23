Хаббл сфотографировал край Большого Взрыва (фото)

07:52, 23 октября 2015
Наука и IT
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Астрономы из Федеральной высшей политехнической школы Лозанны с помощью телескопа Хаббл выявили галактики, некоторые из которых существовали примерно 600 млн лет после Большого Взрыва.

NASA

Всего международная группа астрономов под руководством Хакима Атека обнаружила более 250 небольших галактик, которые существовали в промежуток от 600 до 900 млн лет после Большого Взрыва, сообщает N+1.

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Свет от этих галактик прошел путь длиной в 12 млрд световых лет. Новая информация помогла исследователям лучше изучить эпоху реионизации, в ходе которой начали образовываться первые звезды. Изучив ультрафиолетовое излучение самых маленьких и многочисленных галактик среди найденных, астрофизики пришли к выводу, что эпоха реионизации подошла к концу примерно через 700 млн лет после Большого Взрыва.

NASA

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