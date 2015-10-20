Глава Apple: Мировой автопром находится на грани технологической революции

Он уклонился от ответа на вопрос о разработке компанией собственной модели машины.

Тим Кук прокомментировал слухи о разработке Apple собственного автомобиля, но не ответил напрямую, собирается ли компания заняться его производством.

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«Следует ожидать огромных изменений, огромных в этой отрасли», — цитирует Financial Times (FT) его высказывания на ежегодной технологической конференции в Южной Калифорнии, организованной изданием The Wall Street Journal, пишет РБК.

«Я полагаю, что отрасль находится в точке перехода к огромным изменениям, не просто эволюционным изменениям», — сказал Кук.

Он не ответил на вопросы, будет ли Apple создавать собственный автомобиль, но дал понять, что серия технологических сдвигов предоставляет редкую возможность для сторонних компаний войти в автобизнес.

По словам Кука, программное обеспечение будет становиться все более важным компонентом автомобиля, а автономное вождение приобретет в будущем огромную роль.

По его мнению, появление электромобилей представляет угрозу для традиционных производителей, поскольку многие важные технологии в этой сфере больше не базируются на концепции двигателя внутреннего сгорания.

FT напоминает, что, по сведениям тех, кто знаком с философией компании, Apple собирает команду автомобильных экспертов и рассматривает вопрос, какие меры может предпринять, чтобы стать автопроизводителем.

В настоящее время, подчеркнул Кук, главной задачей Apple является завоевание благосклонности автолюбителей, чтобы убедить их использовать систему CarPlay, которая позволяет подключить iPhone в качестве информационного, коммуникационного и развлекательного устройства автомобиля.