Сегодня Apple представит новый iPhone 6s

Мероприятие состоится 9 сентября в здании Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско, передает Lenta.ru со ссылкой на американский телеканал CNBC.

«Несмотря на то, что генеральный директор Тим Кук в 2012 году сделал двойную ставку на секретность, детали предстоящего объявления о новых продуктах неуклонно утекают из офиса в Купертино, штат Калифорния», — говорится в сообщении.

Эксперты уверены, что на презентации компания представит iPhone 6s, который будет выглядеть, как его предшественник, выпущенный год назад, однако обзаведется модернизированной камерой и более мощным процессором.

Предполагается, что гаджет может быть снабжен функцией Force Touch, которая отличается от обычной технологии тач-скрина тем, что учитывает силу и тип прикосновений пользователя к экрану устройства. Это позволяет расширить возможности взаимодействия с ним. Force Touch уже применяется в Apple Watch и в MacBook.

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Кроме того, в качестве сюрприза ожидается презентация смартфона iPhone 6s Plus. Предполагается, что его ждут те же самые усовершенствования, плюс увеличение экрана до 5,5 дюймов.

Стоит отметить, что Apple традиционно представляет новые модели iPhone в сентябре. В сентябре 2014-го технологическая компания представила iPhone 6, в сентябре 2013 года — iPhone 5s, в сентябре 2012-го — предыдущее поколение аппарата, iPhone 5.