В NASA опубликовали снимок вчерашней солнечной вспышки

Специалисты присвоили вспышке класс М 7,6. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте NASA.

Обсерватория солнечной динамики производит постоянное наблюдение за солнечной активностью и фиксирует вспышки на Солнце, передает ZN.UA.

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Солнечные вспышки представляют собой мощные выбросы радиации. В зависимости от мощности вспышки ее вредное излучение в дальнейшем способно достигнуть Земли. Это может стать причиной возникновения полярных геомагнитных бурь, а также привести к некоторым сбоям в работе радиооборудования.