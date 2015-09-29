В NASA опубликовали снимок вчерашней солнечной вспышки
14:33, 29 сентября 2015Наука и IT
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Обсерватория солнечной динамики сделала фото солнечной вспышки среднего класса, которая достигла своего максимума 28 сентября.
Вспышка на Солнце / NASA
Специалисты присвоили вспышке класс М 7,6. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте NASA.
Обсерватория солнечной динамики производит постоянное наблюдение за солнечной активностью и фиксирует вспышки на Солнце, передает ZN.UA.
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Солнечные вспышки представляют собой мощные выбросы радиации. В зависимости от мощности вспышки ее вредное излучение в дальнейшем способно достигнуть Земли. Это может стать причиной возникновения полярных геомагнитных бурь, а также привести к некоторым сбоям в работе радиооборудования.
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