Китай обошел США по числу пользователей интернета
22:33, 25 апреля 2008Наука и IT
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Но "в среднем по стране" еще мало получается
Китай обошел США по числу пользователей интернета и вышел на лидирующие позиции в мире по этому показателю. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, к концу февраля с.г. количество пользователей "всемирной паутины" в Китае достигло 221 млн человек, передает "Синьхуа".
Несмотря на высокие темпы роста китайского интернет-сообщества отношение количества пользователей сети к общему населению страны в Китае пока недотягивает до среднемирового уровня, отмечает министерство. По данным Информационного центра по интернету КНР, в конце 2007 г. эта пропорция составляла для Китая 16% в сравнении со среднемировым показателем в 19,1%.
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