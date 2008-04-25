Китай обошел США по числу пользователей интернета и вышел на лидирующие позиции в мире по этому показателю. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, к концу февраля с.г. количество пользователей "всемирной паутины" в Китае достигло 221 млн человек, передает "Синьхуа".

Несмотря на высокие темпы роста китайского интернет-сообщества отношение количества пользователей сети к общему населению страны в Китае пока недотягивает до среднемирового уровня, отмечает министерство. По данным Информационного центра по интернету КНР, в конце 2007 г. эта пропорция составляла для Китая 16% в сравнении со среднемировым показателем в 19,1%.

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