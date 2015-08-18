Стала известна дата старта продаж iPhone 6s

16:52, 18 августа 2015
Наука и IT
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Немецкие сотовые операторы готовятся 18 сентября начать продажу iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

iPhone 6s / iphones.ru

Как минимум 2 из 3 крупных сотовых операторов Германии готовятся к старту продаж iPhone 6s. На рынке услуг связи представлены O2, Vodafone и T-Mobile DE, которые во время прошлогоднего запуска iPhone одновременно стали продавать iPhone 6, сообщает iPhones.ru.

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9 сентября Apple должна представить iPhone 6s и iPhone 6s Plus, а приобрести новинки станет возможно во вторую пятницу после презентации. Аналогичная стратегия использовалась компанией в 2014 году.

Германия длительное время находится в списке стран первой волны продаж. Если дата 18 сентября является достоверной, то в этот же день приобрести новые смартфоны смогут жители Австралии, Канады, Франции, Гонконга, Японии, Сингапура, Великобритании и США.

Устройства должны получить процессор A9, 2 ГБ оперативной памяти и 12-мегапиксельную камеру.

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