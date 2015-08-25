На МКС в научных целях доставили японский виски

Корабль "Коунотори" с продуктами, водой и несколькими пакетами виски "Сантори" успешно пристыковался к станции во вторник днем, сообщает Русская служба Би-би-си.

Экипажу, однако, не удастся выпить виски в космосе. Спиртное доставлено на станцию в научных целях. В "Сантори" решили проверить, как нахождение в космосе в течение года повлияет на вкус напитка.

Как полагают в компании, пребывание в невесомости может сделать виски мягче на вкус.

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Международный экипаж в составе россиянина Олега Кононенко, японца Кимия Юи и американца Челла Линдгрена был доставлен на МКС в конце июля.

На станции уже находились россияне Геннадий Падалка и Михаил Корниенко, а также американец Скотт Келли.