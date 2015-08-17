Астронавт с МКС показал видео встречи северного сияния с рассветом

На нем можно наблюдать за вспышками северного сияния, которое Келли наблюдал с борта МКС. Видео астронавт опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Day 141. The chapter of a day ends as it began. #Aurora on a sunrise. Good night from @space_station! #YearInSpacehttps://t.co/hZBMs9q0CS — Scott Kelly (@StationCDRKelly) August 15, 2015

В десятисекундном ролике показывается то, как всполохи северного сияния встречаются со слепящим светом рассвета.

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На данный момент Келли пребывает на борту МКС со своей годичной миссией. Он должен вернуться на Землю весной следующего года.