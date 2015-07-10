Apple открыла для пользователей доступ к бета-версии iOs 9

Бета-версия iOs 9 доступна для скачивания на официальном сайте компании, но для того, чтобы получить к ней доступ, необходимо сначала зарегистрировать публичный бета-аккаунт для прохождения тестирования, передает ZN.UA со ссылкой на ubergizmo.com.

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Стоит отметить, что это бета-версия iOs 9, официальный релиз которой запланирован на сентябрь – октябрь этого года, а это значит, что существующую на данный момент платформу необходимо дорабатывать для устранения возможных багов и ошибок в работе приложений.