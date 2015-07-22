Apple запретила пользователям бета-версий iOS 9 оставлять отзывы в App Store

Мера была принята в ответ на просьбы разработчиков и владельцев прав на приложения, поскольку программные продукты оказались не готовы для работы на устройствах в предрелизной версии iOS 9, передает Lenta.ru со ссылкой на ресурс TechCrunch. Изначально они и не должны быть полностью адаптированы под бета-версии мобильных операционных систем. Об этом говорится в условиях соглашения, но владельцы iPhone и iPad, желающие поскорее получить новую версию, зачастую его не читают.

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В этом году Apple впервые сделала доступной для всех пользователей раннюю бета-версию очередной iOS. С 2008-го все предрелизные сборки мобильной операционной системы были доступны только владельцам устройств, подписанных сертификатами разработчика. Обладатели таких смартфонов и планшетов, как правило, понимают суть бета-тестирования и с уважением относятся к результатам труда коллег. В то же время реакция обычных пользователей на каждое неработающее в iOS 9 beta приложение стала крайне негативной.