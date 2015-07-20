Первые стоматологи жили еще в каменном веке - ученые

Палеонтологи нашли в одной из пещер в Италии зуб, возможно, первой "жертвы" стоматолога – древнего человека, один из моляров которого был очищен от кариеса при помощи каменных инструментов около 14 тысяч лет назад.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Scientific Reports.

Зубы древних людей представляют особенный интерес для ученых, занимающихся изучением того, как развивался наш род. В них часто содержится ДНК, позволяющая открыть новые виды древних людей или "воскресить" геном уже известных нам представителей рода Homo, узнать их диету по включениям пищи в зубном камне, а также понять, где они жили, по долям изотопов и элементов в их эмали.

Иногда, как выяснили Стефано Бенацци (Stefano Benazzi) из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия) и его коллеги, следы истории на зубах не требуют обращения к методам точных наук, так как часть из них видна невооруженным глазом.

Как рассказывают ученые, им удалось найти в зубе, найденном в пещере Виллабруна на севере Италии еще в 1988 году, древнейшие следы стоматологического вмешательства и попытки удаления кариеса.

Изучая музейные коллекции, в которых хранились останки кроманьонцев из этой пещеры, авторы статьи натолкнулись на достаточно сильно поврежденный зуб с очень интересным рисунком царапин, который заставил их рассмотреть поверхность эмали при помощи мощного электронного микроскопа.

Как оказалось, все царапины были очень похожи по форме и были оставлены острым V-образным предметом в окрестностях дырки, напоминающей типичную кариозную полость в жевательных зубах. Расположение этих царапин и углы, под которыми они были оставлены, говорит о том, что они были оставлены не твердой пищей, а неким орудием труда, при помощи которого другой человек пытался удалить поврежденные ткани зуба.

В пользу этого говорит то, что внутри этой полости осталось несколько очагов кариеса и размягченных тканей, которые или не были удалены, или развились позднее. Вдобавок к этому, судя по содержимому зубной ткани, полость была закупорена неким органическим материалом после обработки, скорее всего, воском. Таким образом, авторам статьи удалось найти пока самый древний пример работы "стоматолога" времен неолита.

Бенацци и его коллеги не стали останавливаться на этом и проверили свою теорию экспериментальным путем, попытавшись обработать зуб при помощи заостренных веточек, заточенных костей и микроскопических каменных орудий труда, аналоги которых были найдены в Виллабруне.

Читайте такжеУченые рассказали о рационе людей, живших 400 тысяч лет назад

Как показал этот опыт, кариес действительно можно удалять при помощи каменных "заточек", хотя, как считают авторы статьи, это была очень болезненная процедура. По всей видимости, это искусство было широко распространено во время неолита, так как другие, более поздние примеры "стоматологии каменного века", встречаются не только в Европе, но и в Азии и на Ближнем Востоке.