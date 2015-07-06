Apple запатентовала технологию электронного кошелька для iPhone

Корпорация Apple запатентовала технологию, которая позволяет перекидывать деньги с банковских карт с одного iPhone на другой.

Как сообщает ТСН.ua, технология будет работать через приложение Apple Wallet (бывший Passbook).

Платеж может быть авторизован при помощи отпечатка пальца или вводом пароля в устройство Apple.

Пользователь открывает приложение Wallet, выбирает, какую из привязанных кредитных карт хочет использовать, и указывает сумму, которую хотел бы перевести. Система также позволяет выявить пользователей, которые находятся поблизости.

Получателю перевода поступают все платежные данные. После этого третья сторона - банк или оператор карты - завершает транзакцию, а пользователи получают сообщение об успешности платежа.

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Судя по всему, Apple хочет, чтобы приложение Wallet стал для пользователей местом хранения кредитных и дебетовых карт, то есть фактически заменил физический кошелек.