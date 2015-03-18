Facebook готовит собственную систему денежных переводов

Перевод своим друзьям в можно будет сделать с помощью Messenger, при этом комиссия взиматься не будет, сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня мы добавляем новую функцию в Messenger, которая дает людям более удобный и безопасный способ отправить или получить деньги между друзьями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что функция станет доступна пользователям из США «в течение ближайших месяцев». Переводы можно будет осуществлять только с использованием дебетных карт Visa и MasterCard, выпущенных американскими банками.

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Для того, чтобы переслать деньги кому-либо из друзей в Facebook, необходимо нажать на значок $, выбрать нужную сумму, нажать на кнопку «Pay» и добавить карту, с которой будут списаны деньги.

Facebook отмечает, что, в зависимости от банка, деньги могут оказаться в распоряжении получателя в течение от 1 до 3 банковских дней.