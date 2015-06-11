Ученые получили впечатляющий снимок одинокой галактики

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на NASA.

Одинокая галактика NGC 6503 находится в 18 миллионах световых лет от Земли в северном созвездии Драко и составляет около трети размера Млечного Пути.

Local Void (Местная Пустота) — это огромный участок пространства, примерно 150 миллионов световых лет в поперечнике, кажущийся совершенно пустым от звезд или галактик.

Читайте такжеУченые при помощи спектрометра обнаружили на Марсе стекло На изображении, которое передал Hubble, яркие красные пятна газа можно увидеть разбросанными по закрученным спиральным "рукавам" галактики, где они смешиваются с яркими голубыми регионами, содержащими вновь образующиеся звезды.

Ранее УНИАН сообщал, что телескоп Hubble позволил ученым получить изображения восьми загадочных объектов, своеобразных "призраков", испускающих яркий зеленый свет. Ученые утверждают, что эти объекты очень редкое явление и являются облаками ионизированного кислорода и других газов, «засвеченных» потухшими или уснувшими квазарами - активными ядрами галактик.