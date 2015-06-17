Ученые хотят создать систему раннего предупреждения о предстоящих мощных выбросах на Солнце

Об итогах своей работы группа исследователей написала в Journal Space Weather, сообщают РИА Новости.

Пока ученые протестировали модель на данных записей восьми корональных выбросов Солнца и намерены продолжить тестирование для уточнения модели прогнозирования.

Солнце — активная звезда, на которой часто происходят мощные извержения солнечных частиц, которые, дойдя до Земли, могут вызвать сильные магнитные бури, негативно влияющие не только на здоровье людей, но и мешающие работе энергосетей, систем навигации и связи. Ранее предупреждение о том, что на Землю придет такая буря и какой будет ее сила, могло бы позволить лучше к ней подготовиться.

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Сегодняшняя технология позволяет уведомлять примерно за час до коронального выброса массы. Новая модель прогнозирования, разработанная специалистами Goddard Space Flight Center, позволяет предсказать время и мощность выброса и предупредить о корональном выбросе за 24 часа.

Ранее УНИАН сообщал, что американские ученые обнаружили ранее неизвестный двухлетний цикл солнечной активности (наряду с одиннадцатилетним). Связан он с выходом мощных магнитных полей из глубины на поверхность светила. При наложении двух циклов друг на друга возникают наиболее опасные для Земли солнечные возмущения.