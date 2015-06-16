В Samsung придумали, как спасти тысячи жизней на дорогах ​(видео)

Те, у кого есть машины и кто часто бывает за городом, наверняка сталкивались с ситуациями, когда приходилось долго плестись за большими грузовиками, потому что обогнать их возможности нет, передает Hi-News.ru.

При этом обгон считается одним из самых опасных маневров на дороге, и даже опытные водители с большим стажем могут однажды стать участниками аварии при его выполнении. Но компания Samsung нашла простое решение данной проблемы.

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В качестве эксперимента на переднюю часть своих грузовиков компания Samsung установила камеры, а на заднюю часть фур — несколько экранов.Таким образом камеры, установленные спереди, снимают картинку дороги в реальном времени и передают ее на экраны сзади.

В результате автомобили, двигающиеся за такими грузовиками, могут совершенно безопасно убедиться в том, что полоса встречного движения свободна для обгона, и начать свой маневр.