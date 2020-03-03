Столкновение Млечного Пути с другой галактикой может происходить прямо сейчас

Ученые нашли новое объяснение, почему галактика, в которой расположена Земля, имеет странную форму.

У галактики Млечный Путь странная изогнутая форма. И ученые теперь считают, что это может быть результатом относительно недавнего или даже текущего столкновения с другой галактикой.

Как пишет Newsweek, многие представляют Млечный Путь как плоский диск. Но на самом деле он больше похож по форме букву «S». Внешние края галактики искривлены относительно внутреннего плоского диска. Один ее конец немного загнут вверх, а другой – вниз. Этот изгиб заметен в том, как распределены звезды, космическая пыль и газы. Направление этого изгиба или, как его называют астрономы, «прецессии» также меняется со временем.

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Ученые долгое время спорили, что повлекло такую форму. Появились несколько гипотез, которые должны объяснить необычную форму галактики. К примеру, одна из них утверждает, что это произошло под действием темной материи, которая окружает Млечный Путь. Другая говорит об искривлении под влиянием межгалактического магнитного поля.

Однако, анализ данных, собранных космической обсерваторией Gaia, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ESA), обнаружил, что прецессия происходит быстрее, чем могло бы вызвать межгалактичное магнитное поле.

«Мы измерили скорость изгиба, используя точные оценок Gaia для миллионов звезд. Опираясь на наши результаты, сгиб движется очень быстро, завершая один оборот вокруг галактического центра за 600-700 миллионов лет», - пояснила главный автор исследования Элоиза Поджио из Обсерватории астрофизики в Турине.

«Поэтому понадобится что-то помощнее, чтобы объяснить наши результаты. Такое, как взаимодействие со спутником», - добавила она.

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В связи с новыми открытиями, ученые считают, что наиболее вероятное объяснение для такой формы – это столкновение Млечного Пути с другой галактикой. В таком событии принимают участие мощные гравитационные силы, способные исказить форму галактического диска. Остается не известным, какая из галактик может за этим стоять, а также когда именно произошло столкновение. Потенциальный кандидат – карликовая галактика Стрелец, которая вращается вокруг Млечного Пути и расположена за 65 тысяч световых лет от Земли.

Считается, что эта галактика уже вступала во взаимодействие с Млечным Путем в прошлом. К примеру, исследование, опубликованное в 2018 году, говорит, что Стрелец и Млечный Путь чуть не столкнулись примерно 300-900 миллионов лет назад. Астрономы считают, что наша галактика в конце концов поглотит своего спутника. Авторы нового исследования уверяют, что на нашу Солнечную систему столкновения галактик не влияет. Ведь она расположена далеко от краев Млечного Пути.