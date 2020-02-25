На Марсе впервые зафиксировали "землетрясения"

Марсианские землетрясения иногда очень похожи на земные.

На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность.

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Об этом свидетельствуют научные данные, опубликованные в журнале Nature Geoscience.

Как сообщается, исследовательский посадочный аппарат InSight приземлился на Марсе в ноябре 2018 года и полностью развернул свой сейсмометр к концу февраля 2019 года.

За 235 марсианских дней прибор зарегистрировал 174 "землетрясения" двух видов. В частности, 150 "землетрясений" представляли собой высокочастотные толчки, подобные лунным "землетрясениям". Волны от них распространялись только в марсианской коре. Остальные 24 были более глубинными и низкочастотными, как на Земле.

В среднем, по данным ученых, на Марсе происходит по одной сейсмической активности в день. Это необычно, т.к. ранее Марс считался сейсмически неактивной планетой, у которой отсутствует тектоника плит.