Человеческую мочу будут использовать для удобрения растений на Марсе
14:43, 24 февраля 2020Наука и IT
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Ученые уже собрали первый урожай.
Ученые выращивали фасоль в марсианском и лунном грунте / Фото: wur.nl
Ученые Вагенингенского университета решили использовать человеческую мочу в качестве удобрения для растений на Марсе.
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Результаты исследования были опубликованы на сайте университета.
Как сообщается, такой вид удобрения был выбран в связи с высокой стоимостью доставки "традиционного" удобрения на другую планету.
Эксперимент был поставлен с фасолью, которую выращивали на марсианской и лунной почве.
"То, что делает этот эксперимент настолько особенным, - часть урожая удобрена мочой человека в форме струвита", - говорится в исследовании.
Как сообщается, ученые уже получили первый урожай бобовых.
Ученые уже собрали первые бобы, выращенные с применением удобрения из человеческой мочи / Фото: wur.nl
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