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Человеческую мочу будут использовать для удобрения растений на Марсе

14:43, 24 февраля 2020
Наука и IT
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Ученые выращивали фасоль в марсианском и лунном грунте / Фото: wur.nl

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Результаты исследования были опубликованы на сайте университета.

Как сообщается, такой вид удобрения был выбран в связи с высокой стоимостью доставки "традиционного" удобрения на другую планету.

Эксперимент был поставлен с фасолью, которую выращивали на марсианской и лунной почве.

"То, что делает этот эксперимент настолько особенным, - часть урожая удобрена мочой человека в форме струвита", - говорится в исследовании.

Как сообщается, ученые уже получили первый урожай бобовых. 

Ученые уже собрали первые бобы, выращенные с применением удобрения из человеческой мочи / Фото: wur.nl

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