Человеческую мочу будут использовать для удобрения растений на Марсе

Ученые уже собрали первый урожай.

Ученые Вагенингенского университета решили использовать человеческую мочу в качестве удобрения для растений на Марсе.

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Результаты исследования были опубликованы на сайте университета.

Как сообщается, такой вид удобрения был выбран в связи с высокой стоимостью доставки "традиционного" удобрения на другую планету.

Эксперимент был поставлен с фасолью, которую выращивали на марсианской и лунной почве.

"То, что делает этот эксперимент настолько особенным, - часть урожая удобрена мочой человека в форме струвита", - говорится в исследовании.

Как сообщается, ученые уже получили первый урожай бобовых.