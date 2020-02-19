Илон Маск заявил, что искусственный интеллект нужно лучше контролировать

По мнению Маска, искусственный интеллект представляет наибольшую экзистенциальную угрозу человечеству.

Основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил в Twitter, что все разработчики искусственного интеллекта (ИИ) должны находиться под внешним контролем, даже Tesla.

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Маск сделал это заявление в ответ на статью, опубликованную в MIT Technology Review, в которой ресурс обвинил созданную Илоном Маском компанию по разработке свободного ИИ OpenAI в скрытности, передает kommersant.

В MIT Technology Review заявили, что OpenAI стала одержима своей репутацией и наращиванием денежных средств и отодвинула на второй план разработку и дистрибуцию безопасного ИИ. Илон Маск в ответ заявил, что OpenAI должна стать более открытой.

Ранее Илон Маск уже выражал озабоченность будущим искусственного интеллекта. В 2014 году он написал в Twitter, что ИИ может стать более опасным, чем ядерное оружие, а также заявил, что «с помощью ИИ мы призываем демона». По мнению Маска, ИИ представляет наибольшую экзистенциальную угрозу человечеству.

Илон Маск в том числе говорил о необходимости государственного контроля за ИИ. В 2018 году он заявил в интервью, что ушел из совета директоров OpenAI, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, использующей машинное обучение в своих беспилотных автомобилях. Тогда же Маск сказал, что у США должен быть правительственный комитет, задачаей которого станет оценивать опасный потенциал ИИ и других технологий и в дальнейшем регулировать их для безопасного использования. В то же время Илон Маск заявил, что не верит, что такой комитет на самом деле появится.