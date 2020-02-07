цей матеріал доступний українською

Браузер Chrome будет блокировать скачивание некоторых файлов

19:11, 07 февраля 2020
Наука и IT
250 0
Иллюстрация / REUTERS

Браузер Chrome начнет блокировать загрузку некоторых файлов уже этим летом, сообщает Лига.нет со ссылкой на Chromium Blog.

Начиная с версии Chrome 82, которая выйдет в апреле, пользователи будут видеть предупреждение о том, что они пытаются скачать файл небезопасным способом. Под этим Google подразумевает ситуацию, когда пользователь хочет загрузить контент с сайта, который работает по защищенному протоколу HTTPS, но сама загрузка происходит по незащищенному HTTP. В этой ситуации злоумышленники могут подменить безопасный файл на небезопасный.

Читайте такжеMicrosoft выпустила обновленный браузер Edge

Версия Chrome 83 начнет блокировать загрузку с таких смешанных сайтов исполняемых файлов программ, например, exe (Windows) и apk (Android). Следующий выпуск браузера с августа будет также блокировать архивы (zip, iso и другие). Chrome 85, который выйдет в сентябре, добавит к списку документы (pdf, docx и другие). И с версии Chrome 86 (октябрь 2020) будет блокироваться также загрузка мультимедиа (mp3, png и других).

Этот график касается настольных платформ Windows, macOS, Chrome OS, Linux. На мобильных платформах Android и iOS график внедрения блокировки скачивания будет опаздывать на один релиз. Показывать пользователям предупреждения о небезопасной загрузке начнет версия Chrome 83.

Ранее сообщалось, что Google постепенно в течение двух лет прекратит поддержку сторонних cookie в браузере Google Chrome, которые отслеживают пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter