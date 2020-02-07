Браузер Chrome будет блокировать скачивание некоторых файлов

Начиная с версии Chrome 82, которая выйдет в апреле, пользователи будут видеть предупреждение о том, что они пытаются скачать файл небезопасным способом.

Google объявил об усилении защиты пользователей от скачивания небезопасного контента.

Браузер Chrome начнет блокировать загрузку некоторых файлов уже этим летом, сообщает Лига.нет со ссылкой на Chromium Blog.

Начиная с версии Chrome 82, которая выйдет в апреле, пользователи будут видеть предупреждение о том, что они пытаются скачать файл небезопасным способом. Под этим Google подразумевает ситуацию, когда пользователь хочет загрузить контент с сайта, который работает по защищенному протоколу HTTPS, но сама загрузка происходит по незащищенному HTTP. В этой ситуации злоумышленники могут подменить безопасный файл на небезопасный.

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Версия Chrome 83 начнет блокировать загрузку с таких смешанных сайтов исполняемых файлов программ, например, exe (Windows) и apk (Android). Следующий выпуск браузера с августа будет также блокировать архивы (zip, iso и другие). Chrome 85, который выйдет в сентябре, добавит к списку документы (pdf, docx и другие). И с версии Chrome 86 (октябрь 2020) будет блокироваться также загрузка мультимедиа (mp3, png и других).

Этот график касается настольных платформ Windows, macOS, Chrome OS, Linux. На мобильных платформах Android и iOS график внедрения блокировки скачивания будет опаздывать на один релиз. Показывать пользователям предупреждения о небезопасной загрузке начнет версия Chrome 83.

Ранее сообщалось, что Google постепенно в течение двух лет прекратит поддержку сторонних cookie в браузере Google Chrome, которые отслеживают пользователей.