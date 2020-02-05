Магнитные бури в феврале: завтра нас ждет опасная дата

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Завтра, 6 февраля, магнитосфера Земли будет возбуждена из-за влияния Солнца.

Согласно расчетам Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, в период со 2 по 4 февраля 2020 года прогнозируются очередные вспышки на Солнце. Это значит, что спустя несколько дней, то есть 5-6 февраля, на Земле начнутся магнитные бури.

При этом геомагнитная активность будет слабой и не достигнет уровня самой слабой магнитной бури G1.

Как уберечь организм от влияния магнитных бурь

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Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных.

Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Соблюдайте меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.

В случае ухудшения самочувствия и невозможности с этим совладать, лучше не медлить и обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Медики советуют стараться сохранять хорошее позитивное настроение, находиться в кругу близких людей, общение с которыми исключит риск возникновения каких-либо конфликтных ситуаций.