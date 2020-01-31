Ученые нашли голову акулы, жившей 330 миллионов лет назад (фото)
В американском Национальном парке "Мамонтовая пещера" палеонтологи обнаружили останки 15-20 различных видов, а также голову огромного белого монстра, торчащую из стены.
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Как сообщает ТСН со ссылкой на CNN, находка привлекла внимание палеонтолога Джона-Пола Ходнетта. Он определил, что это останки акулы, жившей в поздний миссисипский период, около 330 млн лет назад, когда большая часть Северной Америки была покрыта океаном.
"Это все равно, что найти недостающую часть головоломки для очень большой картины", - сказал Ходнетт.
Палеонтолог рассказывает, что сначала увидел это открытие на фото. Там он разглядел множество акульих зубов и хрящ, который, по его мнению, мог быть скелетом акулы.
Однако, посетив пещеру лично, он понял, что это не скелет, а часть головы. "Оказывается, это не скелет, это всего лишь часть головы. А сама голова довольно большая", - сказал Ходнетт.
Изучая зубы акулы, Ходнетт смог определить, что ископаемое было частью вида Saivodus striatus, размером с современную большую белую акулу - длиной от 16 до 20 футов (4,8-6 м).
"Это безумно захватывающе, но сложно в изучение, - говорит Ходнетт. - Пещеры - особая среда, поэтому не стоит удалять из нее большие куски камня и наносить ущерб внутренней среде".
Ходнет и другие ученые, участвующие в проекте, представят свои результаты на ежегодном октябрьском собрании Общества палеонтологии позвоночных в Цинциннати (США).