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Ученые рассказали о кровавой гибели мумии, захороненной 2600 лет назад (фото)

15:18, 29 января 2020
Наука и IT
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Девушка предположительно скончалась от нанесенных травм в грудную клетку / middleeasteye.net

Найдена в 1835 году мумия 20-летней дочери Такабути египетского священника была на самом деле убита. Кроме того, у девушки нашли нетипичные физиологические особенности. Ученым также удалось кое-что узнать о жизни египтянки.

Об этом сообщает Middle East Eye.

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Согласно результатам предварительной экспертизы останков тела, вероятной причиной смерти девушки стало ранение грудной клетки.

Такабути беспокоилась о своей внешности, имела длинные каштановые волосы, отказавшись от типичного стиля бритой головы.

Ученые также обнаружили у мумии 33 зуба вместо 32. Такая аномалия встречается только у 0,02% населения планеты.

У мумии также обнаружили сердце, хотя обычно в Древнем Египте во время мумификации удаляли, чтобы во внеземной жизни орган взвесили и определили, насколько хорошим был человек при жизни.

Как сообщал УНИАН, ученые предполагают, что найденная возле остатков костра офицерского форта Вирджинии (США) бутылка могла использоваться в оккультизме. По одной из версий, ее использовали как талисман от злых духов.

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