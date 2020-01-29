Ученые рассказали о кровавой гибели мумии, захороненной 2600 лет назад (фото)
Найдена в 1835 году мумия 20-летней дочери Такабути египетского священника была на самом деле убита. Кроме того, у девушки нашли нетипичные физиологические особенности. Ученым также удалось кое-что узнать о жизни египтянки.
Об этом сообщает Middle East Eye.
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Согласно результатам предварительной экспертизы останков тела, вероятной причиной смерти девушки стало ранение грудной клетки.
Такабути беспокоилась о своей внешности, имела длинные каштановые волосы, отказавшись от типичного стиля бритой головы.
Ученые также обнаружили у мумии 33 зуба вместо 32. Такая аномалия встречается только у 0,02% населения планеты.
У мумии также обнаружили сердце, хотя обычно в Древнем Египте во время мумификации удаляли, чтобы во внеземной жизни орган взвесили и определили, насколько хорошим был человек при жизни.
Как сообщал УНИАН, ученые предполагают, что найденная возле остатков костра офицерского форта Вирджинии (США) бутылка могла использоваться в оккультизме. По одной из версий, ее использовали как талисман от злых духов.