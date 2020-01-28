Найденная в США загадочная бутылка могла использоваться против ведьм – ученые (фото)

Начиная со Средневековья, люди на Британских островах и других местах старались отогнать злых духов, наполняя банки и другие емкости волосами, мочой, ногтями и др. Предки верили, что содержимое поглотит и пленит злой дух.

Ученые предполагают, что найденная возле остатков костра офицерского форта Вирджинии (США) бутылка могла использоваться в оккультизме. По одной из версий, ее использовали как талисман от злых духов.

Об этом сообщает CNN.

Ученые установили примерный возраст находки – времена гражданской войны в США. Внутри бутылки были обнаружены частички ногтей и, вероятно, мочу. Впрочем, провести детальную экспертизу не удалось.

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Несмотря на военные обстоятельства, место нахождения и наличие внутри гвоздей, исследователи предположили, что предмет могли использовать тогдашние солдаты для защиты от ведьм.

Ученые также объяснили, что обереги от нечистой силы в 1860-х часто раскладывали рядом с кострами и дымоходами.

Начиная со Средневековья, люди на Британских островах и других местах старались отогнать злых духов, наполняя банки и другие емкости волосами, мочой, ногтями и др. Предки верили, что содержимое поглотит и пленит злой дух.

Ранее ученые считали, что бутылку воины использовали для пива, воды или для хранения гвоздей. Но и предполагали оккультные использования.

Однако исследователи подчеркивают, что это является очередной гипотезой, поскольку из-за трещин в бутылке отдельные доказательства, которые могли бы указывать на применение предмета, испарились.