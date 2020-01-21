В Британии ученые выступили за посмертное донорство спермы

Из-за строгих правил в стране существует дефицит донорства.

В Великобритании ученые считают, что посмертное донорство спермы должно быть разрешено.

Об этом пишет BBC со ссылкой на статью в журнале о медицинской этики.

Читайте такжеХимики научились добывать кислород из лунной пылиВ исследовании отмечается, что из-за строгих правил в стране существует дефицит донорства.

Вместе с тем, по данным ученых, сперма, собранная у умерших мужчин, может привести к жизнеспособной беременности и здоровым детям, даже если она была получена в течение 48 часов после смерти.

«Если с моральной точки зрения приемлемо, что люди могут пожертвовать свои ткани для облегчения страданий других людей в жизненно важных пересадках от болезней, мы не видим причин, по которым это нельзя распространить на другие формы страданий, такие как бесплодие», – сказали они.

Ранее УНИАН сообщал, как в Сербии мужчине без яичек пересадили одно от его брата-близнеца.